البنك المركزي يعلن مضاعفة منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المسافرين

2022/12/31 | 18:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي، اليوم السبت عن مضاعفة منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المسافرين.وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي: ان “محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أجرى زيارة ميدانية لعدد من المصارف التي باشرت بيع العملة الأجنبية”.… Readmore

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