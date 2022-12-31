نجيرفان بارزاني يجدد استعداد الاقليم لمواجهة التحديات وحل المشاكل التي تواجه العراق

2022/12/31 | 18:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، استعداد الإقليم لتقديم التعاون التام في مواجهة التحديات وحل المشاكل التي تواجه العراق.جاء ذلك في تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.وقال الرئيس نيجيرفان … Readmore

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