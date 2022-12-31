الفنانة أحلام تهدي البومها الجديد للجمهور العراقي.. وأصالة تعلّق

2022/12/31 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

خصت الفنانة الخليجية الشهيرة احلام الجمهور العراقي باهداء البومها الجديد، فيما اشارت الى ان الالبوم سيضم ستة اعمال "لاشبيه لها".

وقالت احلام في تدوينة على حسابها بانستغرام وتابعته (بغداد اليوم): "لقد بدأ العدّ التنازلي لألبوم هو عربون محبة مني لجمهوري في العراق العظيم".

واضافت أنه "البوم غنيته من قلبي بكل حب اتمنى ان تصلكم محبتي الكبيرة من خلال البوم سيضم ست اعمال متنوعة رائعة لا شبيه لها الا انتم جمهوري العراقي والعربي والخليجي وباذن الله البوم يليق بكم احبتي".

من جانبها علقت الفنانة اصالة نصري بالقول: "طب ليش ماطلبتي من جوز أختك يكتب لك أغنية عراقية (في إشارة الى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن)"، مضيفة: "هوّه مو فاضي بسّ بيفضى لك يالومي لومي ، الله يوفقك وتشوفي كلّ النجاح فيه".

ويرجح مراقبون وقوف خليجي 25 كسبب وراء تخصيص احلام اهداء البومها الى الجمهور العراقي وربما سيتضمن اغاني تتعلق بالبطولة.

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