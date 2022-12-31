من بينها العراق.. توقعات عالم فلك لأهم الاحداث في الدول العربية خلال 2023

2022/12/31 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

هناك اوساط كبيرة من الشعوب ولاسيما الشعوب العربية تؤمن كثيرًا بـ"توقعات الفلكيين"، وعلى هذا الاساس تظهر قبل كل عام جديد توقعات فلكيين بشأن العام الجديد، ومن بينها عالم الفلك والباراسيكولوجي الشهير الدكتور سمير طنب.

واستعرض تقرير اهم التوقعات التي يتوقعها طنب للدول العربية في العام المقبل 2023 وكالاتي:

العراق

- عودة المُظاهرات الشعبيّة والإنقسام السياسي والطائفي مع إمكانيّة حصول إنتخابات مُبكرة وحكومة جديدة.

- الخلاف يكبر بين العراق وإيران بسبب قصف إيران لِمناطق كردستان العراق.

- العراق يزيد من إنتاجه للنفط لحاجته لإعمار البلد.

- الحكومة العراقية تُساعد لبنان في تأمين حاجاته من البنزين والفيول.

سوريا

- تشتدّ الهجمات الإسرائيليّة في أوّل 4 أشهر من السنة على مواقع عسكريّة سوريّة مُستغِلّة إنشغال روسيا بالحرب الأوكرانية.

- إنسحاب القوات الأميركيّة من سوريا لرفع شعبيّة بايدن المُتراجعة.

- سوريا تُرسل عناصر مُقاتلة ومُرتزقة إلى روسيا لِرد الجميل.

- تتعرّض مناطق الأكراد في شرق سوريا بموافقة أميركيّة وروسيّة لهجوم بالدبابات من تركيا ولا تنسحب قبل القضاء على بؤر إرهاب حزب العمّال الكردستاني، كما تحتلّ مناطق من كردستان العراق التي يلجأ إليها قسم كبير من أكراد سوريا.

- يحصل معركة كبيرة مقابل الجولان بين إسرائيل من جهة والجيش السوري والحرس الثوري الإيراني وحلفائه ممّا يدفع إيران إلى سحب جيشها لا سيّما أنَّ إيران ستمرّ بأزمة كبيرة أمنيّة وماليّة وهي بحاجة إلى عناصرها في سوريا للسيطرة على الوضع الأمني داخل إيران .

- أزمة النِظام السوري مع المعارضة تجد حلاًّ لها في صيف 2023 لحاجة الغرب للنفط والغاز في سوريا ولتصديرها عن طريق تركيا إلى أوروبا.

- سوريا تُعيد علاقاتها مع عدد إضافي من الدول العربيّة وبعضهم يطرح عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة والمُشاركة في إعادة إعمارها بمُباركة أميركيّة أوروبيّة مُقابل سحب الميليشيات الإيرانيّة وحزب الله من سوريا وحلّ ميليشيا حزب الله في لبنان.

إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة

- القضيّة الفلسطينيّة تتراجع حظوظ إيجاد حلّ لها مع الحكومة الإسرائيليّة الجديدة.

- تفجُّر الوضع بين إسرائيل وغزة ومناطق السلطة الفلسطينيّة.

- تُحاول إسرائيل تجميد إتفاق رسم الحدود البحريّة مع لبنان ممّا يُوتِّر جبهة لبنان الجنوبيّة، لكنّه تحت الضغط الأميركي والأوروبي تعترف به مُجدّداً بعد رفض الحكومة اللبنانيّة ألمسّ به أو تعديله.

- يزداد الإنقسام السياسي داخل إسرائيل ويتمّ إقتراح إجراء إنتخابات نيابيّة مُبكرة .

مصر

- الرئيس عبد الفتاح السيسي يُمسك جيّداً بالوضع الأمني والداخلي بالرغم من تحرّكات الإخوان المسلمين ضده.

- تحصل مصر على قروضها من صندوق النقد والبنك الدولي لتنمية البنية التحتيّة والصناعات المحليّة وتطوير إكتشافات النفط والغاز في البحر والبر.

- يقوى تأثير مصر داخل الجامعة العربيّة وتطلب إرجاع عضوية سوريا إليها.

- الجنيه المصري يرتفع سعره.

- تتّخذ مصر موقفاً مُتوازناً بين الشرق والغرب.

- إكتشافات أثريّة هامّة.

- إعتداءات إرهابيّة على كنائس وأديرة كردّة فعل من الإخوان المُسلمين والمُنظمات الإرهابيّة بعد القضاء شبه التامّ عليهم في جنوب سيناء.

- 2023 هي سنة إزدهار إقتصادي وصناعي وزراعي وسياحي للدولة والشعب.

السعودية

- السعودية في مرحلة نمو إقتصادي ضخم بسبب إرتفاع أسعار النفط.

- نشوء خلافات مُتجدّدة بين السعودية وقطر.

- إكتشاف خلايا إرهابيّة تُديرها إيران.

- مُسيّرات يمنيّة تقصف تجمّعات نفطيّة، ولا نهاية لحرب السعودية ضد الحوثييّن.

- الأمير "محمد بن سلمان" يرتفع نجمه داخليّاً وعالميّاً بسبب حريّة المرأة وإزدهار الفنون على أنواعها، وإرتفاع أسعار النفط ويُصبح زعيم منظمة الأوبيك.

إيران

- 2023 صعبة على إيران داخليّاً وخارجيّاً فالغرب سيتفرّج على المشاكل والإنقسامات والمُظاهرات وحرب الشوارع ويحصل إغتيالات بين فريقيّ النزاع.

- لن تحصل إيران على أي دعم ومُساندة روسيّة لحلّ مشاكل الإنقسام في الجيش الإيراني.

- صحّة المُرشد "علي خامنئي" تتراجع بشكل يُشكل خطراً على حياته مع خطر تعرّضه لإغتيال من قبل الحاشية.

- نظام الملالي يرحل إلى الصين أو روسيا مثلما رحل نظام الشاه ويتحوّل النظام إلى نظام ديموقراطي والغرب يرفع العقوبات عن إيران.

- إحتمال توقيع إتفاق نووي جديد مع الغرب.

- زلزال يضرب إيران.

تركيا

- تسعى تركيا للعب دور إقليمي أكبر من حجمها وهذا يُعرّضها للإنقسام السياسي ونمو المُعارضة وتكرار الأعمال الإرهابيّة في عِدّة مناطق وهذا يدفع أردوغان لقصف مناطق الأكراد وحزب العمال الكردستاني بعنف مُجدّداً وضمّ مناطق من سوريا والعراق كما فعلت روسيا مع أوكرانيا.

- يُمسك أردوغان بورقة إدلب والمناطق الأخرى التي يحتلّها من سوريا لقبض ثمنها في أي حلّ دولي في سوريا.

- يحصل هدنة ثم مُصالحة بين أردوغان وبشار الأسد.

- يفوز أردوغان في ولاية رئاسيّة جديدة وتنمو السياحة والإقتصاد.

- يتعرّض أردوغان لبعض المشاكل الصحيّة أسبابها نفسيّة وعصبيّة.

- هزة أرضيّة كبيرة تضرب تركيا.

الصين

- تتنامى قوّة الصين إقتصاديّاً وعسكريّاً وتُصبح المُنافس الأول لأميركا وبسبب إلتهاء روسيا بالحرب مع أوكرانيا.

- تقوم الصين بإنجاز فضائي هامّ

- تنمو التكنولوجيا والصناعة التي تغزو العالم.

- تفشّي الكورونا وأوبئة جديدة أخرى من جديد.

- تلعب الصين دور وسيط سلام في العالم.

- زلزال كبير يضرب الصين ويطال تايوان.

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