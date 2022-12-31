بالصور :رئيس الجمهورية يزور قضاء الحمدانية و يحضر قداس العيد في كنيسة الطاهرة الكبرى

2022/12/31 | 18:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الجمدانية ديفد سالم

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