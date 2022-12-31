2022/12/31 | 18:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى وصل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد إلى محافظة نينوى، اليوم الأربعاء ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٢، للاطلاع على أحوال المدينة وسكانها.وعند وصوله زار فخامته مبنى المحافظة، والتقى المحافظ السيد نجم الجبوري، والكادر الإداري المتقدم في مجلس المحافظة، بالإضافة إلى القادة الأمنيين وعدد من نواب المحافظة، حيث أشار رئيس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصل محافظة نينوى ويزور مبنى المحافظة ويلتقي أركان حكومتها المحلية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصل محافظة نينوى ويزور مبنى المحافظة ويلتقي أركان حكومتها المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).