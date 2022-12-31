2022/12/31 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة المالية ،اليوم السبت، توضيحاً بوجود العديد من صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية ومنها حساب تويتر ينتحل اسم وصفة وزير المالية طيف سامي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تحذر من حساب ينتحل اسم وصفة وزيرتها المركز الخبري الوطني.

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