نادال يخسر مباراته الافتتاحية للموسم

2022/12/31 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني خسر الإسباني رافائيل نادال، مباراته الافتتاحية للموسم الجديد للتنس أمام البريطاني كاميرون نوري السبت في سيدني، في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة والإعدادية لبطولة أستراليا.وعاني المصنف ثانيا في ترتيب اللاعبين المحترفين […]

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