2022/12/31 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: هزت انفجارات قوية، السبت 31 /12 / 2022، عدة مناطق في...

ظهرت المقالة انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).