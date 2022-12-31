2022/12/31 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السبت 31 /...

ظهرت المقالة توجيهات حكومية بتقييم شامل لأداء جميع قيادات قطاع الاستخبارات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات حكومية بتقييم شامل لأداء جميع قيادات قطاع الاستخبارات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات حكومية بتقييم شامل لأداء جميع قيادات قطاع الاستخبارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).