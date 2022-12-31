’امتداد وقوى التغيير الديمقراطية’ بصدد تدشين مرحلة جديدة ويخرجان باتفاق

2022/12/31 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استضافت حركة امتداد “قوى التغيير الديمقراطية”، اليوم السبت، لقاءً مشتركاً في مدينة الناصرية.وناقش الجانبان، بحسب بيان لحركة “امتداد”، تلقت ايرث نيوز، نسخة منه، “الوضع السياسي القائم، والموقف من تطور الأزمات.كذلك عبرا عن طموح الطرفين في تدشين مرحلة من التنسيق وفق أرضية المبادئ السياسية المشتركة وبما يحقق مصالح الشعب العليا، وتم الاتفاق […]

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