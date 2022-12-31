انتشال جثث 13 مهاجرا قبالة المغرب.. وليبيا تعترض قاربا يقل المئات

2022/12/31 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت السلطات المغربية، الجمعة، جثث 13 مهاجرا مغربيا منهم امرأة بعد غرق المركب الذي كان يقلّهم قبالة مير اللفت في الجنوب، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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