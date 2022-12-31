وزير الدفاع الفرنسي يزور لبنان ويتفقد قوات بلاده في «اليونيفيل»

2022/12/31 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- (أ ف ب)يتفقّد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، السبت، الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، غداة وصوله إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر لأيام.ويزور لوكورنو لبنان، وفق بيان عن السفارة الفرنسية، «بمناسبة الأعياد من أجل تفقّد الكتيبة الفرنسية»، على أن يلتقي مع مسؤولين لبنانيين بينهم وزير الدفاع ورئيس البرلمان وقائد الجيش.وكتب لوكورنو على حسابه على تويتر، الجمعة: ذاهب إلى لبنان لقضاء ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في جنوب البلاد.ويزور لوكورنو، السبت، المقر لعام لعملية «دامان»، وهي التسمية التي تطلق على المشاركة الفرنسية في القوة الدولية، والواقع في بلدة دير كيفا جنوباً.والقوات الفرنسية من المساهمين الأساسيين في قوة اليونيفيل وهي موجودة منذ عام 1978، ويبلغ عددها حالياً نحو 700 جندي.ويلتقي لوكورنو، السبت، القائد العام لقوة يونيفيل اللواء أرولدو لاثارو في الناقورة، بعد أسبوعين من مقتل جندي أيرلندي بإطلاق رصاص في العاقبية، ومن المقرر كذلك أن يعاين جزءاً من الخط الأزرق، وهو الخط الحدودي البري الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.وتأتي الزيارة، وفق بيان السفارة الفرنسية، تأكيداً للدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، وكذلك تمسّك فرنسا بنهوض لبنان الذي يمّر عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبنّي الإصلاحات الضرورية.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت مرتين بعد انفجار مرفأ بيروت، وشاركت بلاده في تنظيم مؤتمرات لتقديم مساعدات إنسانية، في مقابلة قبل أسبوع: «مشكلة لبنان هي حل مشاكل الناس وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك»، وأضاف: «يجب تغيير قيادة هذا البلد».

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