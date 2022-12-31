تصريح حكومي يؤكد انسيابية توزيع النفط الأبيض بين المواطنين وتوفيره في المحطات

2022/12/31 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، عدم وجود أي تأخير في توزيع النفط الأبيض بين المواطنين.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب للوكالة الرسمية إن ” الشركة أطلقت الوجبة الثانية من النفط الأبيض وتم توزيعها بين المواطنين في المحافظات الشمالية والغربية (صلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار)”.

وأشار إلى أن” العاصمة بغداد مع محافظات الفرات الأوسط والجنوبية ستطلق بطاقة توزيع النفط الأبيض بين المواطنين بعد 10 أيام من تاريخ توزيعها في المناطق الشمالية وفق جداول زمنية”.وأكد عدم وجود أي تأخير في توزيع النفط الأبيض إلى المواطنين وتوفيره في المحطات.وأطلقت شركة المنتجات النفطية، في 27 كانون الأول الجاري الحصة الثانية من النفط الأبيض للمحافظات الشمالية والغربية بواقع 100 لتر لكل بطاقة.

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