2022/12/31 | 19:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنو بغداد : الامنيات مكررة وتحقيقها بات حلما بسبب أداء الطبقة السياسية للاعموام السابقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنو بغداد : الامنيات مكررة وتحقيقها بات حلما بسبب أداء الطبقة السياسية للاعموام السابقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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