المالية تحذر من صفحة

2022/12/31 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت وزارة المالية، السبت، إنها رصدت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي "الوهمية" ومنها حساب تويتر ينتحل اسم وصفة وزير المالية طيف سامي، "توهم المواطنين بأخبار ومعلومات كاذبة وعارية عن الصحة".

وأضافت الوزارة في بيان، أنها "تنفي صلتها بهذه الصفحة المذكورة آنفاً، وتدعو المواطنين الى تلقِّي المعلومات والأخبار من موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها".

وأكدت الوزارة، أنها "ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها أو اسم الوزير وصفته، لذا اقتضى التنويه".

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