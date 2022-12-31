بمقدورها بلوغ بيونغيانغ.. اليابان تطور صواريخ طويلة المدى

2022/12/31 | 19:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام.

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