عام جديد .. والأخضر الأمريكي

2022/12/31 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

عام جديد يدخل في حسابات عصرنا، منا مـن

يحتفل به، ومنا من لا يكترث به، لان

عاماً من عمرهِ مضى وهو لا يعلم.



عام

جديد طموحنا فيه ليس مستحيلا، ولا يكلف

ما تكلفه الحروب الداخلية ولا

المؤا

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