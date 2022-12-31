سياسي كردي: السلاح المنفلت انتشر في كردستان والمشاكل العشائرية زادت

2022/12/31 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -السليمانية

رأى عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم السبت، أن حصر السلاح المنفلت في يد سلطات الإقليم أصبح "ضرورة ملحة جدا".

وقال محمد أمين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حوادث القتل والمشاكل العشائرية والاجتماعية تزايدات خلال الفترة الأخيرة، وأصبح من الضروري وضع حد لهذه التصرفات".

وأضاف أن "قرار وزارة الداخلية الأخير بمصادرة السلاح غير المرخص في الإقليم خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى عمل كبير".

وأشار إلى أن "حيازة السلاح من قبل عناصر الأحزاب وحمايات المسؤولين يجب أن يتم وفقا لقانون، لكي يقلل من السلاح المنفلت الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير، في مدن إقليم كردستان".

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