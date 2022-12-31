العمل تستبعد 927 الف اسرة من غير مستحقي رواتب الحماية الاجتماعية

2022/12/31 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، استمرارها في حملة تقاطع بيانات المتقدمين على رواتب الحماية لفرز غير المستحقين، مؤكدة استبعاد أكثر من 927 ألف أسرة قدمت على تلك الرواتب.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، أن "وزارة العمل مستمرة بحملة تقاطع البيانات وتم استبعاد 927526 أسرة من أصل مليوني أسرة تقدمت للحصول على راتب الحماية وفي عملية التقديم الأخيرة تبين أنها تستلم رواتب من الدولة أو لديها متقاعدون أو قروض أو لدى أحد أفرادها راتب الحماية الاجتماعية".

وأشار العقابي إلى ان "استمرار الوزارة باسترجاع المبالغ، وتم في شهر واحد فقط استرجاع 14 مليار دينار"، منوهاً بأن "وزير العمل قدم مقترحاً لمجلس الوزراء للاستفادة من المبالغ المستردة".

وأضاف، أن "هذه المبالغ كانت تذهب سابقاً إلى خزينة الدولة، وبعد أن تمت موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير العمل فإن هذه المبالغ سوف تذهب الى صندوق هيئة الحماية الاجتماعية لغرض شمول أسر أكثر استحقاقاً بالحماية الاجتماعية".

تحرير: شمس

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