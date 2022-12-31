الأجواء ستكون

2022/12/31 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الشباب والرياضة اليوم السبت، ان حفل افتتاح بطولة خليجي 25 سيكون مبهرًا، وسنثبت للعالم ان العراق اصبح جاهزاً لاقامة اي بطولة على أرضه، فيما اشارت الى ان اعلان حضور كاظم الساهر مرهون باللجنة التنظيمية.

وقال مدير عام شؤون الأقاليم والمحافظات بالوزارة طالب الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسألة حضور الفنان كاظم الساهر من عدمه مرهونة بالكشف عنه من اللجنة التنظيمية للبطولة"، مستدركًا: "لكن ما استطيع اقوله ان حفل افتتاح البطولة سيختلف كثيرا عن كل البطولات السابقة وستكون هناك أجواء رائعة قبيل مباراة الافتتاح".

واعتبر أن "المسألة التنظيمية لاتتعلق بالمباراة الاولى فقط وإنما نريد النجاح من المباراة الاولى وحتى التاسع عشر من الشهر المقبل حيث موعد المباراة النهائية".

وبين الموسوي ان "وزير الشباب احمد المبرقع يتابع جميع الاستعدادات داخل الملاعب وحتى اوقات متأخرة لضمان الجاهزية الكاملة من مباراة الافتتاح حتى ختام البطولة".

وفي وقت سابق أكدت مصادر اعلامية ان الساهر سيحضر حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة، فيما نقلت وسائل اعلام لبنانية عن الساهر قوله إن "كأس الخليج يعني لي الكثير، وهو فرصة رائعة أن يجتمع الاخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة"، مشيرا الى أنها "فرصة رائعة لهم ان يستمتعوا هناك".

وأعرب الفنان العراقي عن أمله بأن "يتبع خليجي البصرة اشياء أكبر"، مستدركا "ان شاء الله ننجمع في العراق وبغداد".

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