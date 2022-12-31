تصريح حكومي يخص توزيع النفط الأبيض بين المواطنين

2022/12/31 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصمة بغداد مع محافظات الفرات الأوسط والجنوبية ستطلق بطاقة توزيع النفط .

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