شاهد بالفيديو.. مواطنون: عام 2022 مليئاً بالازمات ونتمنى من الحكومة في عام 2023 ان تحقق مطالب العراقيين

2022/12/31 | 20:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fzVs4J2yARw

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