2022/12/31 | 20:24 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لائحة جديدة في بريتش كولومبيا تضع حدًا للسن لبعض الوظائف “الخطرة” في جميع أنحاء المقاطعة.من المقرر أن يبدأ العمل بهذا ابتداء من يوم الأحد، يجب ألا يقل عمر الموظفين في وظائف معينة عن 18 عامًا، و 16 عامًا لوظائف أخرى محفوفة بالمخاطر.تم الإعلان عن القاعدة الجديدة لأول مرة في أكتوبر، وهي تنطبق على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريتش كولومبيا: قانون الحد الأدنى لسن الوظائف “الخطرة” يدخل حيز التنفيذ شبكة القيقب الدولية.

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