2022/12/31 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، السبت، أن الأمطار الأخيرة أنعشت المياه الجوفية بمناطق غرب ووسط وجنوب العراق وزادت الخزين الاستراتيجي في السدود.

وقال مستشار وزير الموارد المائية حسن الصفار، إن "الأمطار الأخيرة في البلاد ساعدت بتنفيذ الرية الأولى والثانية من الأراضي الزراعية المخصصة للموسم الشتوي الحالي وزادت مناسيب الأنهر والخزين المائي في بعض السدود وخاصة شرق البلاد ومنها سدا حمرين والعظيم".

وأضاف "حاولنا في وزارة الموارد المائية تقليص الإطلاقات من السدود والخزانات لأن الأمطار عوضت عن الرية الأولى للمحاصيل الشتوية وساهمت كذلك في إنعاش المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية وفي أراضي وسط وجنوب العراق بعد أن عانت الآبار فيها من انخفاض واضح نتيجة مرور 3 أعوام من شحة الأمطار".

وعبر عن أمله في "قدوم منخفضات جديدة للبلاد تساهم بزيادة الخزين المائي في السدود للشتاء الحالي والصيف المقبل وتأمين باقي ريات الموسم الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: الأمطار أنعشت المياه الجوفية في غرب ووسط وجنوب العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: الأمطار أنعشت المياه الجوفية في غرب ووسط وجنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).