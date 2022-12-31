مطار كركوك يسير رحلات إلى البصرة لنقل جماهير خليجي 25

2022/12/31 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم السبت، باستحداث خطاً مباشراً إلى البصرة لنقل جماهير خليجي 25.وقال مدير إعلام المطار، هردي صمد في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “مطار كركوك […]

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