2022/12/31 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني هنئ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم السبت، الشعب العراقي بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية.وقال السوداني في تغريدة له اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/:” آمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يهنئ بالعام الميلادي 2023: نسأل الله أن يكون حافلاً بالعطاء والسلام المركز الخبري الوطني.

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