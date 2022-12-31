امانة بغداد تطلق

2022/12/31 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت أمانة بغداد، اليوم السبت، من موجات أمطار مقبلة قد تتسبب بغرق الشوارع مجدداً بسبب الطاقة الاستيعابية للعاصمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، لـ(بغداد اليوم) إن "امانة العاصمة بغداد ليس لديها أي مشكلة في الخطوط، فهي نظيفة ولا مشاكل فيها، لكن لدينا مشكلة في الطاقة الاستيعابية"، موضحاً ان "الامطار التي اغرقت بغداد خلال الأيام الماضية، كانت تعادل 70 ملم بالساعة، وهذا الرقم كاد يكون هو من اشد الامطار التي شهدتها بغداد خلال السنوات العشرة الماضية".

وبين الربيعي ان "الأيام المقبلة ربما تشهد امطارا اشد في قادم الأيام، وهذا يعني ان بعض شوارع العاصمة بغداد، ستغرق بمياه الامطار"، مشيرا الى ان "هذا سببه الطاقة الاستيعابية التي هي اكثر من السعة".

ونوه: "نحن في امانة العاصمة بغداد جاهزون لأي طارئ خلال الأيام المقبلة".

تحرير: شمس

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