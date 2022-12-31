السوداني يغرد في ليلة رأس السنة

2022/12/31 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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علق رئيس الوزراء محمد شياع، اليوم السبت، على مناسبة رأس السنة الميلادية.

وقال السوداني في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "آمل أن تضيء أيامكم بكل آمالكم وطموحاتكم، نسأل الله سبحانه أن يكون العام الجديد 2023، حافلاً بالعطاء والسلام والعمل الجاد لصنع مستقبل أفضل، حفظ الله العراق والعراقيين".

أدناه نص التغريدة:

تحرير: أ خ

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