اندلاع حريق في مطار النجف (فيديو)

2022/12/31 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم السبت، باندلاع حريق في مطار النجف.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع في كافتريا تابعة لمطار النجف الاشرف الدولي تقع بالقرب من ساحة كراج المطار".

وبين أن "فرق الأطفاء التابعة للمطار أخمدت الحريق دون وقوع إصابات بشرية تذكر وتم السيطرة على الحادث بوقت قياسي".

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