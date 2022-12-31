2022/12/31 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: انتقد مواطنون، السبت 31 / 12 / 2022، طريقة بيع وتنظيم...

ظهرت المقالة تذاكر خليجي البصرة تثير العنف وانتقادات لعدم التنظيم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تذاكر خليجي البصرة تثير العنف وانتقادات لعدم التنظيم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تذاكر خليجي البصرة تثير العنف وانتقادات لعدم التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).