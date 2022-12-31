2022/12/31 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة الكاظمي يغرد في رأس السنة ويتمنى مصارحة المواطن بالحقيقة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يغرد في رأس السنة ويتمنى مصارحة المواطن بالحقيقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يغرد في رأس السنة ويتمنى مصارحة المواطن بالحقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).