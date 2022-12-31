توب 5: وفاة بابا الفاتيكان السابق.. وضربات روسية كثيفة على أوكرانيا

2022/12/31 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان موعد عقد قران ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف، وانفجارات وضربات روسية على أوكرانيا، ووفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر، مرورًا بإغلاق أسواق التداول أسوأ عام لها منذ 2008، وصولا إلى تعليق رئيس النصر السعودي على التعاقد مع كريستيانو رونالدو...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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