(بغداد اليوم) تفوز بلقب الموقع الاخباري المميز في استفتاء محلي

2022/12/31 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

فازت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، بلقب الموقع الاخباري المميز في التصويت على الاستفتاء الذي اطلقته مؤسسة "موازين نيوز".

وأعلنت إدارة المؤسسة أسماء الفائزين باستفتائها السنوي السابع للمتميزين في مجالات الإعلام والشعر والسياسة، مبينة أن"الاستفتاء السنوي السابع انتهى يوم أمس، بمشاركة أكثر من نصف مليون مصوت واستمر لمدة 15 يوماً".

وأضافت، أن"قائمة الفائزين جاءت كالآتي:

_النقابة المتميزة: ذوي المهن الصحية

_المذيع المتميز: أنس البدري

_مقدمة البرامج المتميزة: هيلين بامرني

_الناطق الرسمي المتميز: عزيز ناصر

_مقدم البرامج المتميز: مصطفى لطيف

_البرنامج الرياضي المتميز: القشاش

_البرنامج السياسي المتميز: بوضوح مع محمد جبار

_الإعلامي الرياضي المتميز: نيجرفان الهركي

_القناة العراقية المتميزة: العراقية

_الموقع الاخباري المتميز: بغداد اليوم

_الشاعر المتميز: أحمد الذهبي

_المراسل المتميز: هلكوت عزيز

_المحافظ المتميز: مثنى التميمي

_الصحفي الاقتصادي المتميز: شكران الفتلاوي

_ ممثل شرائح المجتمع المتميز: مالك هادي

_ إدارة العلاقات العامة المتميزة: محمد الكناني

_الأذاعة المتميزة: راديو ITB

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