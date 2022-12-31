2022/12/31 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إضافة أمجد عطوان وايمن حسين لوفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة خليجي 25.

وقال إعلام الاتحاد في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "تقررَ إضافة اللاعبين "أيمن حسين وأمجد عطوان" إلى قائمةِ المنتخب الوطنيّ المشارك في خليجي 25".

وأضاف أن "من المؤمل أن يلتحق اللاعبان بوفد المنتخبِ الوطني يوم غد الأحد لتدعيم كتيبةِ أسود الرافدين، وذلك بعد الجُهود التي بذلها الاتحاد العراقي لكرةِ القدم والتي تكللت من خلال المخاطبات الرسميّة بإقناع أنديتهم، وبموافقةِ الاتحاد القطري، لتسهيل أمر اللاعبين بالتواجد مع منتخبِ العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إضافة أمج عطوان وأيمن حسين لوفد المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إضافة أمج عطوان وأيمن حسين لوفد المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).