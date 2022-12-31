2022/12/31 | 21:30 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة مع حسناء الشجيري بمناسبة العام الجديد 2023) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VDSa_gMxwg8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة مع حسناء الشجيري بمناسبة العام الجديد 2023) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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