الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “ارهابي” في كركوك

2022/12/31 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، التصدي لتعرض “داعشي” إرهابي في كركوك.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن “قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي، تصدت لتعرض شنه فلول […]

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