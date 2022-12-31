مانشستر سيتي يهدر نقطتين ويمنح هدية لأرسنال في الدوري الانكليزي

2022/12/31 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر بوقوعه في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون 1-1، السبت في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وفرط رجال […]

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