اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في يناير

2022/12/31 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد لقاء بين وزراء خارجية، تركيا، وسوريا، وروسيا "في النصف الثاني من يناير" كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

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