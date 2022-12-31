محدداً المدة.. وزير الداخلية يعفي المواطنين من الغرامات المرورية

2022/12/31 | 21:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، إعفاء المواطنين من الغرامات المرورية، وذلك بمناسبة احتفالات أعياد رأس السنة.وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة زياد القيسي، في بيان تلقت ايرث نيوز، نسخة منه، إن “وزير الداخلية اصدر توجيها باعفاء المواطنين من الغرامات وذلك بمناسبة اعياد رأس السنة”، مبيناً أن “المخالف […]

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وزير الداخلية يعفي المواطنين من الغرامات المرورية أولاً على ايرث نيوز.

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