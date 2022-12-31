طقس العراق.. الضباب يحتضن أول ايام العام الجديد

2022/12/31 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن طقس الاول من أيام العام الميلادي الجديد 2023 في عموم مناطق البلاد.وقال مدير اعلام الهيأة، عامر الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”طقس الاول من عام 2023 في المنطقة الوسطى سيكون صحو يتحول بعد الظهر الى غائم جزئي مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة ستكون مقاربة ليوم الامس”.واضاف “اما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية سيكون من {4-6} كم وفي الضباب {4} كم”.وتابع الجابري “طقس المنطقة الشمالية سيكون صحو مع بعض الغيوم، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئي وتشكل الضباب في بعض الاماكن وتزيل تدريجياً”.

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