تركيا تقترب من إنتاج 100 ألف برميل نفط يوميا

2022/12/31 | 22:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده اقتربت من هدفها في إنتاج 100 ألف برميل نفط يوميا.

وقال دونماز في تغريدة السبت: "تهانينا يا أصدقاء، إننا نقترب خطوة تلو أخرى من هدفنا في إنتاج 100 ألف برميل نفط يوميا للقطاعين العام والخاص".

وأوضح أن هذا الإنتاج هو الحجم المستهدف في إطار رؤية "قرن تركيا".

و"قرن تركيا"، رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.

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