دولة جارة للعراق تخفض أسعار الوقود لمواطنيها مع حلول 2023

2022/12/31 | 22:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن الأردن عن خفض أسعار الوقود، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.‏

وأصدرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأردنية خلال اجتماعها، اليوم السبت، قرارا بتخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلسا، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

وبتلك التعديلات، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير 900 فلس/لتر بدلا من 920 فلس/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

كما قررت اللجنة تخفيض سعر الديزل لشهر يناير، بمقدار 75 فلسا، وليصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلا من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلس، ليصبح 785 فلس بدلا من 860 فلس/ لتر.وجاء قرار لجنة تسعير المشتقات البترولية في الأردن بخفض أسعار الوقود لشهر يناير، انعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في خفضها.

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