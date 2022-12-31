2022/12/31 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jeSCnwVRHbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنو الانبار يطالبون الحكومة الإسراع في تشريع قانون الموازنة لانعاش الوضع الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنو الانبار يطالبون الحكومة الإسراع في تشريع قانون الموازنة لانعاش الوضع الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).