2022/12/31 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pPljsz1AyJk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الاطار التنسيقي عماد المسافر : برنامج السوداني يضم ملفات تسير عليها الحكومة بشكل غير مستعجل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الاطار التنسيقي عماد المسافر : برنامج السوداني يضم ملفات تسير عليها الحكومة بشكل غير مستعجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).