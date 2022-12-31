2022/12/31 | 22:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h_6UkHaqkZU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار مازالت تعيش تداعيات الإرهاب رغم هزيمة داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار مازالت تعيش تداعيات الإرهاب رغم هزيمة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).