2022/12/31 | 22:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار مازالت تعيش تداعيات الإرهاب رغم هزيمة داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: h_6UkHaqkZU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار مازالت تعيش تداعيات الإرهاب رغم هزيمة داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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