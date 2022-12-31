المالكي يتمنى ان يغادر الشعب العراقي الالم والمعاناة عام 2023

2022/12/31 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، على مناسبة رأس السنة الميلادية، متمنيا أن يغادر الشعب العراقي الالم والمعاناة عام 2023.

وقال المالكي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "عام مضى وعام جديد أتى، وبهذه المناسبة اتقدم بالمباركة المشفوعة بالدعاء لكل المسلمين والعراقيين خاصة أن يغادروا آلامهم ومعاناتهم خلال العام الذي انتهى ويستقبلوا العام الجديد بالعهد مع الله والشعب والأمة بالعمل على كل ما يعز الإسلام والمسلمين وبلدهم الغالي".

أدناه نص التغريدة:

تحرير: أ خ

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