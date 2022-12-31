السوداني معزيا بوفاة بابا الفاتيكان السابق: لقد كرّس جهده بتفانٍ لنشر السلام

2022/12/31 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر الذي توفي اليوم السبت، بأنه كرس جهده لنشر السلام والتعايش، معتبرًا ان منهج الوسطية والاعتدال بات مثلا انسانيًا بجهود امثاله.

وقال السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يودّع العالم بحزن، قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر"، مبينا انه "لقد كرّس الحبر الراحل جهده بتفانٍ لنشر السلام والمحبّة والتعايش بين البشر، بمختلف أممهم وأديانهم وأعراقهم وعقائدهم الإنسانية".

واضاف أن "عزاءنا أن القيم التي تعمل عليها هذه الشخصيات المعطاءة باقية، وأنّ منهج الوسطية والاعتدال باتَ مثلاً إنسانياً أعلى بفضل جهودهم وإخلاصهم".

أعلن متحدث باسم الفاتيكان وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 95 عاما، اثر ازمة قلبية.

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