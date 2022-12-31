(بغداد اليوم) تنفرد بلقاء خاص مع وزير الشباب والرياضة حول الاستعدادات لبطولة الخليج

2022/12/31 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

انفردت (بغداد اليوم) بإجراء لقاء خاص مع وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع حول الاستعدادات لبطولة خليجي 25.

وأكد المبرقع أن "هناك تنسيقا عاليا بين المؤسسات ذات العلاقة لإنجاح البطولة"، موضحا ان الاستعدادات جارية بشكل جيد وسيكون حفل الافتتاح مبهر يليق بعمق حضارة العراق والبصرة الفيحاء".

وبشأن بيع تذاكر مباريات البطلولة أوضح المبرقع أن "الملاعب محدودة العدد ولكن سيكون هناك حل من قبل اللجنة القائمة على البطولة".

تحرير: أ خ

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