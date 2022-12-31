دعوة نيابية عاجلة لتفعيل الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار

2022/12/31 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت لجنة الخدمات النيابية، السبت، الحكومة الى تفعيل الرقابة على الأسواق المحلية ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار على حساب قوت المواطن محاسبة شديدة بعد ان انخفضت أسعار سعر صرف الدولار نتيجة الإجراءات الحكومية الناجحة .وقال عضو اللجنة النائب محمد الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الإجراءات النقدية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي كانت ناجعة مما أظهرت نتائج إيجابية أسهمت بانخفاض حاد لسعر صرف الدولار امام الدينار “.وشدد الشمري على ضرورة أن “تكون هناك رقابة مشددة من قبل الأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والسلعية الأخرى على حساب قوت المواطن محاسبة شديدة “.وتشهد الأسواق المحلية انخفاضا طفيفا وتدريجيا في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بعد الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي بتعويم الدولار .

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